28ª edição do “Trem do Samba” bate recorde de público no Rio de Janeiro

Evento em celebração ao Dia Nacional do Samba reuniu mais de 10 mil pessoas na capital carioca

GUILHERME STRABELLI

O evento Trem do Samba, realizado pela SuperVia, responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, bateu recorde de público. A celebração foi realizada neste sábado, 2 de dezembro de 2023, quando é comemorado o Dia Nacional do Samba.

Segundo a empresa, mais de 10 mil pessoas embarcaram na Central do Brasil com destino à Oswaldo Cruz, onde aconteciam as celebrações. Foram ofertadas três composições para levar os sambistas até o tradicional bairro da Zona Norte.

A alta demanda fez com que a empresa oferecesse dois horários extras ao público.

A porta-bandeira Selminha Sorriso, da Beija-Flor, carregou o estandarte do evento, sendo acompanhada pelo mestre-sala Jerônimo.

O evento foi inspirado no trajeto que Paulo da Portela realizava nos anos 1920 para chegar a Oswaldo Cruz. Dentre as atrações que participaram do evento estão Grupo Fundo de Quintal, Leci Brandão e Martinho da Vila.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte