VÍDEO: Ônibus natalinos da Suzantur em Santo André (SP) trazem brilho e alegria neste mês de dezembro de 2023

Veículos fizeram uma carreata pelas regiões de Vila Luzita e Centro e são fruto da dedicação dos funcionários da empresa que aguardam com ansiedade esta época do ano

Texto e Reportagem: Adamo Bazani

Edição de imagens: Michelle Souza

A decoração é especial e as Luzes de Natal foram acesas, mas brilho maior estava nas pessoas, nos rostos e na expressão de felicidade dos funcionários da empresa de ônibus Suzantur, que atua na cidade de Santo André, no ABC Paulista.

A companhia decorou 11 ônibus natalinos distribuídos pelos municípios onde presta serviços na região: Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires.

O Diário do Transporte esteve neste sábado, 02 de dezembro de 2023, na garagem de Santo André, acompanhando o evento de lançamento oficial dos veículos.

Para a cidade de Santo André, a Suzantur preparou três ônibus: um articulado, um convencional e um midi (micrão).

A escolha dos três tipos tem uma razão: poder alcançar todo público das linhas operadas pela empresa. Em alguns bairros, não é possível circular com o articulado e com o convencional pelo tamanho dos veículos em relação à estrutura das vias.

Ao longo deste mês de dezembro, estes três ônibus se revezam nas linhas, tanto as TRs (troncais), que ligam o Terminal de Vila Luzita ao centro da cidade, quanto as ALs (alimentadoras), que fazem a conexão dos bairros mais afastados ao Terminal Vila Luzita.

O clima na garagem era de confraternização, brincadeiras e a sensação de estar sendo premiado pela luta no decorrer do ano.

Os motoristas, que se vestem de Papai Noel e fazem a alegria dos passageiros, aguardam o ano todo por esta época.

É o caso de Reinaldo Giotto, apelidado de mexerica, tradicional Papai Noel nos ônibus natalinos da Suzantur nas edições anteriores.

“Não tem explicação de tanta alegria e de tanto amor que a gente sente. É neste momento que você vê a gratidão das pessoas, elas mandam “tchauzinho, sorriem, mandam beijos, pode ser criança ou adulto. Eu não tenho explicação, mas uma coisa eu posso dizer, é o que eu mais gosto de fazer. Eu amo o Natal” – disse muito emocionado, relembrando momentos marcantes como motorista Papai Noel.

Um deles foi quando um garoto, portador de deficiência e de uma família muito carente, pediu um presente. O motorista levou o pedido ao dono da empresa, Claudinei Brogliato, que fez questão de comprar, mas foi além: preparou uma entrega especial.

Os ônibus receberam decorações do lado de fora, com luzes e imagens natalinas, e também por dentro, com direito até a um mini-show de iluminação colorida.

Os veículos fazem as linhas normalmente, com cobrança habitual de passagem.

As crianças receberão balas e doces dos motoristas.

O evento de apresentação deste sábado contou com queima de fogos na garagem e com um desfile no centro e na região de Vila Luzita.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes