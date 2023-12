Piên, no interior do Pananá, agora terá linha de ônibus metropolitano, a partir de segunda-feira (4)

Circular vai sair do Terminal Rodoviário às 5h30 da manhã e retorno será às 19h

MICHELLE SOUZA

Nesta semana, foi implementada em Piên, cidade que fica no sudeste do Paraná, uma linha de ônibus metropolitano para atender os moradores do município, fazendo ligação com Fazenda Rio Grande e Curitiba. A linha terá sentido único e já começa circular nesta segunda-feira (4). As saídas estão marcadas para às 5h30, do Terminal Rodoviário de Piên passando por Agudos do Sul e seguindo até o Terminal de Fazenda Rio Grande, onde a população poderá fazer a integração para a Capital. O retorno, acontece no período da noite, às 19h, com o mesmo itinerário.

Atualmente o morador de Piên paga R$ 43,00 por cada deslocamento até a Capital, ou seja, entre ida e volta o custo é de R$ 86. A tarifa metropolitana de Piên até Fazenda Rio Grande custará R$ 7 e mais R$ 5,50 no terminal para entrar na rede integrada. Ou seja, serão R$ 13 para chegar até a Curitiba ou qualquer outra cidade da Região Metropolitana.

O diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, disse que a novidade é uma grande conquista para a cidade. “Essa foi uma demanda da prefeitura e após o período de pandemia começamos a avaliar a possibilidade do atendimento. É uma economia expressiva para quem precisa fazer esse deslocamento, o que estamos proporcionando para o cidadão de Piên é que ele possa sair da sua cidade e com esse custo de R$ 13 chegar a qualquer bairro da Capital ou até mesmo de qualquer município da região”.

Nas próximas semanas, a linha estará funcionando em período de teste, já que será necessário um número mínimo de usuários para que ela seja viável.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte