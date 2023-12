Ônibus atinge prédio residencial e academia em Belém (PA), após motorista passar mal, neste sábado (2)

Suspeita é que o condutor do coletivo tenha sofrido um mal súbito

MICHELLE SOUZA

Neste sábado, 2 de dezembro de 2023, em Belém, no Pará, um ônibus invadiu um prédio residencial e uma academia onde funciona a Federação de Boxe do estado.

De acordo com a Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a suspeita é que o motorista tenha sofrido um mal súbito. Apesar do susto, ninguém ficou ferido com gravidade.

Testemunhas contaram que o ônibus saiu de uma garagem, atravessou o canteiro e a pista do sentido entroncamento da Av. João Paulo II, no trecho entre as travessas Estrela e Mauriti e só parou entre a parede da academia e o muro do prédio residencial. Por sorte, nenhuma pilastra do edifício foi atingida.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte