Linha B 47, em Santo André, não vai mais para a Vila Palmares a partir de segunda (04). Mais linhas podem ser alteradas

No lugar será criada a linha B 49; Entre as próximas linhas que podem sofrer cortes estão a B-11, I 08 e T 15

ADAMO BAZANI

A partir desta segunda-feira, 04 de dezembro de 2023, a linha de ônibus municipal de Santo André denominada B-47 não vai mais até a Vila Palmares.

Segundo comunicados colocados nos veículos, a linha que tem ponto inicial na Vila Luzita só irá até a rodoviária da estação Prefeito Saladino, na região do Bairro Jardim, perto do centro.

A linha passará a se chamar B 47 (Vila Luzita/Rodoviária).

O serviço é operado pela Viação Vaz, do Consórcio União Santo André.

Durante audiência pública do Plano de Mobilidade, a prefeitura de Santo André informou na ocasião que, em curto prazo, pretende reduzir o trajeto de ao menos 37 linhas.

No lugar do trecho que deixa de ser atendido pela B 47, passa a circular uma nova linha de ônibus que vai se chamar B 49 (Vila Palmares/Centro).

Segundo a SATrans (Santo André Transportes), que gerencia as linhas da cidade, a B 49 fará o mesmo itinerário da B 47 no trecho suprimido até a Estação Prefeito Celso Daniel, no centro, mas vai fazer o retorno na Rua Queirós dos Santos e Rua Coronel Oliveira Lima, voltando pelo mesmo itinerário atual.

O trecho da B 47 entre a Vila Luzita e o centro deve ser reforçado.

A ligação entre a Vila Luzita e o centro também é atendida pela Suzantur com diferentes linhas.

Já á outra linha que serve o Palmares, a B 63 (Vila Palmares/Jardim Alvorada – via Bairro Paraíso e Hospital Mário Covas) continua operando sem alterações.,

A SATrans destacou no comunicado que com o Bilhete Único Andreense é possível fazer três integrações entre linhas diferentes num período de 1h30 em dias úteis e de 2h aos fins de semana e feriado.

MAIS MUDANÇAS PODEM OCORRER:

Mais mudanças como esta podem ocorrer na cidade de Santo André.

Como tinha mostrado do Diário do Transporte, em 17 de agosto de 2022, durante audiência pública do Plano de Mobilidade, a prefeitura de Santo André informou na ocasião que, em curto prazo, pretende reduzir o trajeto de ao menos 37 linhas.

A maior parte destas ligações que vão ser cortadas une diferentes bairros passando pelo centro.

A ideia é que as linhas saiam dos bairros de maior demanda e parem no centro.

Entre as linhas que podem sofrer cortes estão a B-11 (Bairro Paraíso/Vila Guiomar); I 08 (Bairro Paraíso/Jardim das Maravilhas) e T 15 (Hospital Mário Covas-Bairro Paraíso/Estação Santo André – via Jardim do Estádio).

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2022/08/17/santo-andre-tera-cortes-em-37-linhas-e-onibus-entre-hospital-mario-covas-e-vila-luzita/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes