Termina paralisação de ônibus do Grupo Progresso na Grande Aracaju

Trabalhadores cruzaram os braços na manhã por causa do não pagamento nos salários e benefícios

ADAMO BAZANI

A SMTT (Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito), de Aracaju, confirmou que fi encerrada no fim da manhã desta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023, a paralisação de funcionários do Grupo Progresso, que engloba as empresas Tropical, Paraíso e Progresso.

Como mostrou o Diário do Transporte, desde as primeiras horas do dia, passageiros foram afetados pela paralisação, principalmente nas regiões de Mosqueiro e praias, Augusto Franco e Bugio, e na cidade de São Cristóvão.

Relembre:

Houve uma acordo de pagamento

