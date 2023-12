SuperVia realiza 28ª edição do “Trem do Samba” neste sábado (02); veja programação

Evento acontece uma vez por ano em celebração ao Dia do Samba; dentre as atrações, estão trens especiais com rodas de samba

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, concessionária responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, realizará a 28ª edição do “Trem do Samba” no próximo sábado, 2 de dezembro de 2023. O evento é realizado anualmente em celebração ao Dia Nacional do Samba.

O evento começará às 15h no Palco Dona Ivone Lara, montado na estação Central do Brasil. Irão se apresentar Marquinhos de Oswaldo Cruz e as velhas guardas das escolas de samba Mangueira, Portela, Salgueiro, Vila Isabel e Império Serrano.

A partir das 18h04, acontecerão rodas de samba no interior de três trens que levarão o público da Central do Brasil para Oswaldo Cruz. Os outros dois trens partirão às 18h34 e às 19h04.

Após saírem das composições, as pessoas poderão desfrutar de diversas apresentações.

Entre as atrações do evento estão: Cacique de Ramos, Terreiro de Mangueira, Boitatá, Samba de Aurora, Bip Bip, Samba à Bangu e Fruta do Pé.

Para acessar os trens do evento, cada pessoa deverá trazer 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na bilheteria da estação Central do Brasil das 13h Às 19h.

Quando as passagens dos trens especiais acabarem, os clientes poderão ir para Oswaldo Cruz com os trens regulares do dia. O retorno também deverá ser feito pelos trens da grade do sábado.

Confira a programação completa dos palcos:

Palco D. Ivone Lara – Central do Brasil

15h – Marquinhos de Oswaldo Cruz e banda + Velhas-Guardas

Palco Mestre Candeia – Rua João Vicente (Oswaldo Cruz)

19h – Projeto Criolice

20h40 – Participação especial de Lazir Sinval

22h – Grupo Fundo de Quintal

Palco Tia Doca – Rua Átila da Silveira (Oswaldo Cruz)

19h – Terreiro de Crioulo

20h – Participação especial de Mauro Diniz

22h – Leci Brandão

Palco Ary do Cavaco – Praça Paulo da Portela (Oswaldo Cruz)

19h – Velha Guarda da Portela

20h30 – Fabiana Cozza

22h – Martinho da Vila

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte