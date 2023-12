Ônibus iluminados para o Natal já circulam pela cidade de São Paulo

Serão 135 veículos caracterizados para o fim de ano; quatro rotas fixas com passeios gratuitos são oferecidas pela capital até o início de janeiro

ARTHUR FERRARI

Começam a circular oficialmente pela cidade de São Paulo neste sábado, 02 de dezembro de 2023, 135 ônibus municipais iluminados, decorados para o Natal.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa é uma parceria com a SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento das linhas de ônibus na capital e as empresas concessionárias do sistema.

Vale ressaltar que em alguns veículos, os motoristas e cobradores estarão vestidos de Papai Noel.

Os veículos com decorações natalinas circularão todos os dias da semana em linhas regulares, com pagamento da tarifa normal de R$ 4,40.

As decorações nos ônibus permanecem até 31 de dezembro.

PASSEIOS GRATUITOS

Além da decoração dedicada ao período natalino, a população terá acesso a passeios gratuitos até o começo de janeiro em quatro rotas fixas.

Os veículos vão atender as Zonas Leste, Norte, Sul e Oeste da capital com destino à Árvore de Natal do Parque Ibirapuera.

Os passeios serão feitos apenas nos dias 2, 3, 9, 10, 16 e 17, ou seja, sempre aos fins de semana, das 18h às 20h.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte