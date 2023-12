Mercedes-Benz expõe ônibus com chassi EO500U no Fórum do Transporte Sustentável

Modelo é alternativa sustentável para mobilidade urbana, tendo foco na eficiência tecnológica e econômica

A Mercedes-Benz apresentou seu ônibus elétrico modelo eO500U durante o Fórum Transporte Sustentável, realizado no dia 29 de novembro de 2023, no Transamerica Expo Center, em São Paulo. Essa foi a 5ª edição do evento, que reúne especialistas e profissionais da área para um dia de apresentações e debates sobre o tema.

O modelo ganhou destaque no evento, que reconhece e valoriza boas práticas em ESG, como pilares do desenvolvimento de negócios nas indústrias, empresas de transportes de passageiros, cargas e logística. Ainda representando a Mercedes, Mike Munhato, gerente de eMobility da Mercedes-Benz Brasil, foi um dos participantes do “Painel Rodoviário de Cargas e Passageiros – Os Últimos Avanços”.

eO500U já é realidade na produção e nas vendas para o Brasil

A previsão é de que sejam entregues ainda em 2023 as primeiras 50 unidades do Eo500U para as empresas Metrópole Paulista (40 unidades), MobiBrasil (8) e Sambaíba (2), operadoras do sistema de transporte público coletivo da capital paulista.

“Além dessas 50 unidades, clientes da marca já sinalizaram que pretendem adquirir mais de 500 ônibus eO500U”, afirma Walter Barbosa, diretor de Vendas e Marketing Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Com isso, nosso ônibus elétrico estará cada dia mais presente nas vias e no sistema de transporte coletivo urbano da capital paulista”, conclui.

Sintonia com os pilares ESG e a descarbonização do transporte

O presidente da Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina, Achim Puchert, diz que a Mercedes tem o compromisso de busca soluções sustentáveis para contribuir para a preservação ambiental. “É muito significativo o fato de começarmos essa jornada por São Paulo, a maior cidade do País e da América Latina, que utiliza fortemente os ônibus em seu sistema de transporte coletivo. Assim como a Prefeitura Municipal e nossos clientes, nós também temos o compromisso de buscar soluções de descarbonização no transporte, contribuindo para a melhor qualidade do ar e a preservação ambiental”, afirmou.

Segundo Puchert, os veículos elétricos são sinônimo de transporte sustentável e já fazem parte do portifólio da marca. “Agora, nosso eO500U também está neste portfólio, sendo protagonista para a Daimler Buses no Brasil e na América Latina. Os benefícios para a sociedade são inquestionáveis: zero emissão de carbono, zero poluição do ar, totalmente silencioso e com menores custos durante todo o ciclo de vida do veículo”, exaltou o presidente.

eO500U assegura eficiência tecnológica e econômica

Segundo Munhato, o eO500U “é uma solução que reforça o compromisso da Mercedes-Benz em oferecer uma alternativa sustentável para a mobilidade urbana. É também um produto focado na eficiência tecnológica e econômica para as empresas de ônibus e gestores do transporte coletivo”.

O novo membro da linha O500 é o Padron 4×2 de piso baixo, para carroçarias de 13,2 metros. Dentre seus diferenciais é a autonomia de 250 km e a capacidade de transporte de passageiros. A recarga é tipo plug-in, demorando até três horas para completar o processo.

Solução com a qualidade e a confiabilidade da marca para as cidades

Barbosa ressalta que a empresa sempre ofereceu novas alternativas para o Brasil e que o modelo traz a qualidade da marca. “Nosso ônibus elétrico traz a qualidade e a confiabilidade da estrela de três pontas. […] A decisão estratégica de apresentar uma solução em eletromobilidade primeiramente em ônibus urbano foi pensando no coletivo e no cenário das cidades. Nós temos experiência de 67 anos no Brasil, sempre oferecendo novas tecnologias para o transporte”, afirma.

O dirigente exaltou ainda o papel do BNDES na renovação das frotas e no apoio às empresas. “O BNDES é um aliado forte das empresas de transporte para financiamento de ônibus e renovação de frota, o que é ainda mais relevante no caso dos elétricos. Esse apoio é imprescindível para que o Brasil avance no campo da eletromobilidade e da descarbonização, o que trará benefícios ao meio ambiente, à qualidade do ar nas cidades e à sociedade como um todo”, concluiu.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte