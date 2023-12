Linha 15-Prata de monotrilho terá alteração na operação deste sábado (2)

Estações de Vila Prudente a Jardim Colonial ficarão fechadas das 4h40 às 12h para testes do sistema de sinalização e controles dos trens; passageiros serão atendidos por ônibus gratuitos do PAESE

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste sábado (2), todas as estações da Linha 15-Prata do Metrô ficarão fechadas para o público das 4h40 às 13h para a realização de testes no sistema de sinalização e controle dos trens.

Durante a interdição, para atender aos passageiros, serão disponibilizados 24 ônibus articulados do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) entre as estações Vila Prudente e Jardim Colonial. Já no domingo (3), a Linha 15-Prata funcionará normalmente, atendendo aos passageiros no horário habitual de operação, das 4h40 à meia-noite.

Os passageiros serão informados sobre esta alteração por meio de mensagens sonoras, cartazes que serão fixados nas estações e informativos nas redes sociais. Em caso de dúvidas, a Central de Informações do Metrô pode ser contatada diariamente das 5h à meia-noite, pelo telefone 0800-770-7722.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte