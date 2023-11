VÍDEO: Terminal de ônibus Tatuapé do Metrô de SP e concedido à Unitah tem cachoeira em dia de chuva

Passageiros e trabalhadores do local se queixam das más condições do espaço

ADAMO BAZANI/MICHELLE SOUZA

Passageiros e funcionários do terminal de ônibus norte da Estação Tatuapé do Metrô de São Paulo, na zona Leste, relatam precariedade no espaço, principalmente em relação à conservação.

Em dias de chuva, tem sido registradas verdadeiras cachoeiras no espaço.

É o que mostra um vídeo feito por usuários.

A quantidade de água é tão grande que inviabiliza o uso de parte de uma das plataformas.

A força e a velocidade da queda d’água bem perto da área de embarque de uma das linhas chamam a atenção.

Apesar de receber linhas de ônibus municipais, o terminal Norte Tatuapé é de responsabilidade do Metrô de São Paulo.

O espaço foi concedido à empresa Unitah, mas o Metrô é o responsável pelo acompanhamento e cobrança do cumprimento do contrato e das condições de funcionamento por parte da concessionária.

Ao Diário do Transporte, o Metrô se limitou a dizer que o terminal é concedido.

A reportagem também procurou a Unitah, responsável pela concessão, que disse que a manutenção dos telhados já está sendo feita previamente e que o terminal Tatuapé será priorizado. Confira a nota na íntegra:

A empresa informa que o telhado do terminal da estação de metrô Tatuapé foi afetado pelas fortes chuvas que atingiram a região, assim como toda a zona leste da cidade de São Paulo. A companhia reforça que a equipe técnica estará hoje no local apurando as causas e tomando as medidas necessárias para reparar o vazamento o mais rápido possível. A empresa também ressalta que já estava fazendo a manutenção previa dos telhados de todos terminais em que opera e após o incidente, vai priorizar o terminal Tatuapé.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes