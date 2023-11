Sorocaba (SP) permitirá que passageiros levem animais de estimação nos ônibus

Projeto estabelece regras para o transporte, como a exigência de vacinação e a proibição de embarque nos horários de pico

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, permitirá que os usuários do transporte público levem seus animais de estimação dentro dos ônibus.

A medida foi baseada em projeto de lei elaborado pelo vereador Fábio Simoa e sancionado pelo prefeito Rodrigo Manga.

Para embarcar nos veículos, o animal deve ser de pequeno porte e estar em uma caixa específica para transporte.

O material precisa ter as dimensões de até 43 cm (comprimento) x 36 cm (largura) x 33 cm (altura) e poderá ser do tipo contêiner ou mala flexível. Além disso, a caixa não pode conter alimentos ou dejetos que causem incômodo aos demais passageiros e ao animal.

Outra regra estabelecida diz respeito aos horários e proíbe o transporte em horários de pico, entre as 6h e as 10h e entre as 16h às 19h, durante os dias úteis. Por fim, a regulamentação limita o transporte de, no máximo, cinco animais por veículo.

A vacinação em dia também é pré-requisito na lei para permitir o transporte dos pets.A carteira de imunização poderá ser exigida no embarque e deverá estar assinada por um médico veterinário registrado no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

As restrições não se aplicam aos cães de serviço, grupo que engloba animais aqueles que auxiliam os tutores, como cães-guia. Nos ônibus, foram colocados adesivos informando sobre o direito de transportar os animais.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte