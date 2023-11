Ônibus elétricos da BYD completam quatro anos de circulação em SP

Ao todo, 18 veículos da empresa operam em linha na zona sul da capital paulista

GUILHERME STRABELLI

Os ônibus elétricos da fabricante BYD completaram quatro anos de circulação na cidade de São Paulo. Ao todo, 18 veículos da empresa compõem a frota paulistana.

Os veículos chassi BYD D9W são operados pela concessionária Transwolff e circulam na linha 6030-10 (Unisa Campus 1 – Terminal Santo Amaro).

Segundo a BYD, de novembro de 2019, data do início da circulação, a novembro de 2023, a operação dos veículos elétricos deixou de emitir 15.768 toneladas de CO2, o que equivale a 112.536 árvores.

De acordo com a fabricante, os veículos apresentam custo operacional ate 70% menor do que os ônibus convencionais.

Os veículos possuem 250 de autonomia, permitindo a circulação durante o dia. “Os veículos são totalmente acessíveis, com piso baixo e oferecem total conforto e comodidade aos passageiros como ar condicionado, Wi-Fi e tomadas USB”, diz a BYD.

O diretor da divisão de ônibus da BYD Brasil, Bruno Paiva, diz que a frota da empresa tem apresentado resultados positivos e que o país tem evoluído na sustentabilidade do transporte pública.

“O Brasil tem evoluído na discussão sobre mobilidade elétrica e São Paulo está em nível avançado com a maior frota. Os ônibus elétricos da BYD têm apresentado resultados extremamente positivos, com maior economia de custos com manutenção e menor gastos com combustíveis”, afirma Paiva.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte