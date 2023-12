Governo de São Paulo vai pagar R$ 682 milhões para a ViaQuatro por diminuição de passageiros na época da pandemia de covid-19

Grupo CCR divulgou fato relevante na noite desta quinta-feira (30); Linha 5 já teve autorizados R$ 300 milhões

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

O Governo de São Paulo vai pagar R$ 682 milhões (R$ 682.606.724,08) à ViaQuatro, que opera a linha 4-Amarela de metrô, pela diminuição do número de passageiros em decorrência da pandemia de covid-19.

A informação está em Diário Oficial e foi divulgada na noite desta quinta-feira, 30 de novembro de 2023, pelo Grupo CCR, principal acionista da ViaQuatro, como Fato Relevante ao Mercado, documento ao qual o Diário do Transporte teve acesso.

A CCR detém 75% da ViaQuatro, 15% são do Grupo RuasInvest, ligado aos ônibus da cidade de São Paulo, e 10% da Mitsui.

De acordo com o documento oficial, trata-se de valor reconhecido pelo Estado como reequilíbrio econômico do contrato pela perda de receita tarifária.

A forma de pagamento será definida.

A CCR S.A. (“Companhia” ou “CCR”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3 BZ; Reuters: CCRO3.SA), informa que, nesta data, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP, o reconhecimento da ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro referente ao contrato de concessão firmado por sua controlada direta Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“ViaQuatro”), devido à perda de receita tarifária resultante da redução de demanda de passageiros na Linha 4 – Amarela decorrente da pandemia da Covid-19. O valor bruto do desequilíbrio corresponde a R$ 682.606.724,08, em valores de fevereiro de 2023, a ser reequilibrado em favor da ViaQuatro. A modalidade do recebimento deste reequilíbrio será, ainda, selecionada pelo Poder Concedente e comunicado ao mercado no momento oportuno.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 15 de setembro de 2023, o Governo do Estado já havia reconhecido que deveria liberar R$ 297,8 milhões (R$ 297.891.836,47) para a ViaMobilidade pela perda de passageiros na linha 5-Lilás durante a pandemia.

A ViaMobilidade é composta pela CCR e pelo grupo RuasInvest.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/09/18/viamobilidade-vai-receber-do-governo-do-estado-de-sp-quase-r-300-milhoes-como-reequilibrio-economico-pela-linha-5-lilas-de-metro/

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes