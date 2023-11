CPTM efetua mudanças na linha 11-Coral e no Serviço 710 neste final de semana, 02 e 03 de dezembro

Serão realizadas obras de expansão da linha 2-Verde e trabalhos de desvio de via

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Neste final de semana, dias 02 e 03 de dezembro de 2023, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) efetuará mudanças nas operações da linha 11-Coral e do Serviço 710.

As alterações ocorrem em razão das obras de expansão da linha 2-Verde do Metrô e dos trabalhos de desvio de via de linha para a construção da futura Estação Penha.

Confira as mudanças na circulação dos trens:

Linha 11-Coral: Entre 4h e 10h de sábado (02/12) e durante toda a operação comercial de domingo (03), haverá interdição da circulação de trens da linha 11-Coral no trecho entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Os passageiros serão direcionados para a Linha 3-Vermelha, que atenderá exclusivamente à CPTM até o início da operação do Metrô, às 4h40.

Durante a interdição da circulação de trens entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, das 4h às 10h, os trens farão dois loops internos: Luz até Tatuapé e Corinthians-Itaquera e Estudantes.

Ainda no sábado, entre 10h e 20h, os trens circularão por via única entre as estações Corinthians-Itaquera e Tatuapé, com intervalo maior na linha (Luz e Estudantes). Os trens farão dois loops internos: Luz até Tatuapé e Corinthians-Itaquera e Estudantes. Após às 20h, a circulação de trens na linha ocorrerá entre as estações da Luz e Estudantes. A alternativa para os passageiros é utilizar a linha 3-Vermelha do Metrô.

Serviço 710: Alterações nas plataformas de embarque e desembarque da Estação Palmeiras-Barra Funda, para realização de obras de rede aérea.

Das 21h do sábado (02) às 8h de domingo (03), haverá alteração nas plataformas de embarque e desembarque do Serviço 710 na Estação Palmeiras-Barra Funda. As composições com sentido Jundiaí utilizarão a plataforma 6 e os trens sentido Rio Grande da Serra a plataforma 7. Os trens circularão em via única entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Água Branca.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte