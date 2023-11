Campinas (SP) ganhará ônibus natalinos a partir desta sexta-feira (1°)

SetCamp e concessionárias prepararam 10 veículos para festas de fim de ano

GUILHERME STRABELLI

Os moradores da cidade de Campinas, no interior de São Paulo, ganharão dez ônibus natalinos iluminados a partir desta sexta-feira, 1º de dezembro de 2023.

Os veículos irão operar após o escurecer e nas primeiras horas da manhã, ainda no início da operação. Dos dez coletivos escolhidos, um é da Pádova, um da Onicamp, e dois de cada uma das demais operadores: VB1, VB3, Expresso Campibus e Itajaí.

A iniciativa é uma parceria do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas (SetCamp) com as concessionarias e tem apoio da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Trajetos

Na Onicamp, o ônibus iluminado operará na linha 413 (Jardim São José – Centro Circular). Na VB1, os ônibus rodarão nas linhas 171 (Campinas Shop./ Shop. D. Pedro) e 162 (Jardim Pauliceia), sendo inclusivo em ambos os casos.

Na VB3 e na Pádova, os veículos irão rodar em regime de revezamento nas linhas atendidas pelas operadoras. O mesmo acontecerá com a Expresso Campibus, com exceção das linhas que atendem o BRT.

Por fim, os ônibus natalinos da Itajaí operarão nas linhas 20 e 21 do BRT.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte