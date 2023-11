VÍDEO: Ônibus da Gabrielle Day e carreta colidem na BR-153, em Jaraguá (GO), e veículo de carga acaba em chamas

Acidente aconteceu por volta das 20h57 de segunda (27); motorista do veículo de passageiros ficou preso às ferragens

ARTHUR FERRARI

Um ônibus da empresa de transporte rodoviário de passageiros Gabrielle Day colidiu com um caminhão na noite de segunda-feira, 27 de novembro de 2023, na BR-153, em Jaraguá (GO), por volta das 20h57.

De acordo com o motorista da carreta, que levava 32 toneladas de farelo e acabou em chamas após o acidente, o veículo de passageiros colidiu em sua traseira, fazendo com que o cargueiro fosse para fora da estrada e as chamas se iniciassem.

A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pelo gerenciamento da rodovia, encaminhou um caminhão pipa para conter o fogo enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros da região.

A única pessoa ferida foi o motorista do ônibus, que ficou preso às ferragens e precisou ser socorrido. O motorista da carreta conseguiu escapar da cabine que já estava em chamas.

Os passageiros conseguiram sair pelas janelas superiores do coletivo de dois andares.

Veja um vídeo e mais fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte