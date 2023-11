Tem dinheiro para mobilidade urbana: onde e como pegar?

Novo episódio do Podcast do Transporte mostra o caminho para as prefeituras

ALEXANDRE PELEGI

A reclamação mais comum de quem trabalha nas prefeituras é a falta de recursos. Mas a edição nº 19 do Podcast do Transporte chega pra avisar que há, sim, dinheiro na praça para quem quiser investir na mobilidade, sabia?

No estúdio que montamos dentro da Arena ANTP, a nossa equipe ouviu três das maiores e mais poderosas especialistas no assunto e aí ficou claro que há dinheiro, faltam projetos bem-feitos (por falta de capacitação técnica), mas que também tem muita ajuda disponível para quem quiser aprender e acessar os recursos. Confira!

APETITE PARA PPPs

Karisa Ribeiro é especialista de transportes no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com foco em Parcerias Público Privadas – as famosas PPPs – e chegou explicando que os investidores estão com um apetite impressionante para colocar dinheiro no setor.

“Até agora, a cada 1 dólar que foi colocado no Brasil, a gente conseguiu mobilizar 34 dólares”, sentencia a engheira do BID Invest.

O BURACO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Já Daniele Costa, Coordenadora de Planejamento da Mobilidade Urbana, da SEMOB/Ministério das Cidades, ampliou ainda mais a conversa, dizendo que, independente de ser PPP ou não, o que falta não é dinheiro: “No momento que nós estamos hoje faltam mais projetos do que recursos. E isso acontece simplesmente porque há falta de capacidade técnica das equipes da prefeitura”.

O MAPA DA MINA

Kelly Fernandes, assessora técnica do Programa EUROCLIMA da GIZ,uma empresa federal alemã para cooperação técnica atuando há cerca de 60 anos no Brasil, lembra, porém, que quem quiser mesmo encarar o problema da capacitação tem um monte de opções disponíveis, entre cartilhas, seminários, consultas técnicas e muito mais. A arquiteta e urbanista especializada em transporte cita ainda como exemplo uma iniciativa nova batizada de Viabiliza: “Hoje o Euroclima, junto com a GIZ, junto com o Ministério das Cidades, está investindo uma iniciativa que chama Viabiliza, que no final das contas, a gente quer oferecer uma ferramenta digital para apoiar a estruturação de projetos paracidades com mais de 500 mil habitantes”.

E não desanime se a sua cidade tem uma população menor que esse número, viu, porque no episódio completo com as três entrevistas na íntegra o caminho das pedras vem mais explicadinho e completo – é só ouvir do começo ao fim!

A FALTA DE CONSCIENTIZAÇÃO POLÍTICA E O DESPERDÍCIO DE RECURSOS

(com ideias ruins e até com boas ideias)

Ainda nessa edição do Podcast do Transporte você vai ouvir o engenheiro César Cavalcanti que é Coordenador Regional Nordeste da ANTP há quase 35 anos. Baseado em Recife, Cavalcanti fala das cidades que mais avançaram em termos de mobilidade na região e levanta um problema rotineiro do setor: a falta de conscientização da classe política que muitas vezes desperdiça recursos com ideias ruins e até com boas ideias.

O LADO PRÁTICO DA COISA TODA

O nosso pod é fácil-fácil de encontrar no podcastdotransporte.com.br, que é o nosso endereço fixo, ou no Spotify – e até em outros agregadores de podcasts. E vale a pena seguir, viu? Porque o Podcast do Transporte é o único feito por gente do setor para quem atua no setor, e que traz as vozes, os anseios, os problemas, os caminhos e as boas novas do transporte coletivo do país sempre de maneira analítica e inteligente – bem do jeito que você precisa e merece. Lembrando aqui que o Podcast do Transporte é um produto do Diário do Transporte e da OTM Editora que conta com apoio institucional da ANTP e está toda quarta-feira no ar.