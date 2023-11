Ônibus para o Residencial Cidade Verde tem tarifa reduzida e percurso ampliado, em São Luís (MA)

Além da redução no valor da passagem, itinerário também foi estendido

MICHELLE SOUZA

Nesta terça-feira (28), o governo do Maranhão anunciou pelas redes sociais, novos benefícios no serviço de transporte público semiurbano para aos moradores do Residencial Cidade Verde, que fica em Paço do Lumiar, município da Região Metropolitana de São Luís.

A passagem que custava R$ 4,40, foi reduzida para R$ 4,20. O ônibus que faz a linha para o bairro, agora circula no Terminal de Integração da Praia Grande. Anteriormente, a linha operava apenas nos Terminais de Integração da Cohab e Cohama. O itinerário também foi estendido até o Centro Histórico, expandindo as opções de deslocamento e permitindo uma interligação entre pontos estratégicos da capital.

O presidente da MOB (Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos), Adriano Sarney, ressaltou a importância das mudanças para os usuários. “Considerando a conjuntura econômica que estamos vivendo no Brasil, o Maranhão está fazendo um caminho inverso, ao reduzir o preço da passagem de uma das linhas semiurbanas de São Luís, enquanto em vários estados, as passagens aumentam de preço”.

Ainda segundo a MOB, aproximadamente seis mil passageiros diários serão impactados diretamente com as medidas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte