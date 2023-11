Itajaí (SC) implantará mudanças em sistema de ônibus na próxima segunda, 4 de dezembro

Mudanças incluem novos trajetos e atualizações nas tabelas de horários

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina, anunciou a implantação de mudanças no Sistema de Ônibus Local (SOL). De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, as alterações entrarão em vigor na próxima segunda-feira, 4 de dezembro de 2023.

Segundo a prefeitura, dentre as modificações, estão mudanças nos trajetos de algumas linhas e a atualização da tabela de horários dos coletivos.

Uma das principais mudanças será na rota da linha A3 (Cordeiros/Cidade Nova), que passará a contemplar a Avenida Governador Adolfo Konder até a Rua Estefano José Vanolli.

Os mapas das rotas e a nova tabela de horários podem ser consultados no portal da prefeitura de Itajaí.

Confira outras linhas que foram alteradas:

Linha LA (Cabeçudas) – Passará a ter novos trajetos que abrangem a Av. Ministro Victor Konder, Av. Prefeito Paulo Bauer (Ferry Boat), Rua Silva e Av. Coronel Marcos Konder (Centro).

Linha P2 (São Roque) – Novo trajeto com volta pela Rua Domingos Rampelotti, Av. Governador Adolfo Konder, Av. Campos Novos e Rua Gustavo Bernedt sentido ao Terminal de Cordeiros.

Linha R4 (Canhanduba) – Esta linha rural terá dois trajetos com viagens independentes. A partir da próxima semana, além do destino para o bairro Canhanduba, o novo trajeto passará pelo Centro de Inovação.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte