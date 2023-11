Nova linha de ônibus com tarifa zero entra em operação em Itaboraí (RJ)

Itinerário irá conectar os bairros de Manilha e Engenho Velho e faz parte de projeto de gratuidade da prefeitura

GUILHERME STRABELLI

Uma nova linha de ônibus Tarifa Zero da cidade de Itaboraí, no Rio de Janeiro, começou a circular nesta segunda-feira, 27 de novembro de 2023. O novo itinerário conecta os bairros de Manilha e Engenho Velho, passando por Bela Vista e Centro.

A linha Manilha-Engenho Velho se unirá às outras duas rotas na fase de implementação da Tarifa Zero. Além dela, já estão em operação os itinerários Reta-São Joaquim e Manilha-Itambi. O projeto entrou em vigor no dia 11 de novembro.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, que comemorou e informou que outra linha Tarifa Zero deverá entrar em funcionamento nos próximos dias.

“Estamos trabalhando diariamente para melhorar e fazer com que os nossos ‘Laranjinhas’ funcionem da melhor maneira possível. O nosso objetivo é que os ônibus Tarifa Zero cheguem a mais bairros, com várias linhas e essa nova rota Manilha-Engenho Velho é muito importante pois garante também o acesso das pessoas que saem de Manilha e vão para o Centro de Itaboraí com o ônibus gratuito”, afirmou Delaroli.

O projeto da Tarifa Zero foi elaborado pela Secretaria Municipal de Transportes de Itaboraí e coloca ônibus circulando de maneira gratuita entre das 5h às 23h. Os veículos são equipados com ar-condicionado, plataforma de acessibilidade, poltronas e sirenes para solicitar desembarque.

