Metrô Rio tem serviço provisório na tarde desta terça-feira (28)

Usuário adentrou os trilhos na estação Botafogo, sentido Central do Brasil/Centro

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

O Metrô Rio informou na tarde desta terça-feira, 28 de novembro de 2023, que a circulação de trens acontece com um serviço provisório entre Jardim Oceânico/Barra e Siqueira Campos, Uruguai a Glória e Pavuna a Glória.

As mudanças na operação ocorrem por conta do acesso de um usuário na via na estação Botafogo, sentido Central do Brasil/Centro.

A concessionária ressalta que as estações Catete, Largo do Machado, Flamengo, Botafogo e Cardeal Arcoverde ficarão temporariamente fechadas.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte