Linha 2-Verde do Metrô passa a funcionar entre Vila Madalena e Alto do Ipiranga no fim da manhã desta terça (28)

Estações Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente seguem desatendidas

GUILHERME STRABELLI

Em meio a greve de funcionários do Metrô, a Linha 2-Verde passou a operar entre as estações Vila Madalena e Alto do Ipiranga.

De acordo com boletim divulgado no fim da manhã desta terça-feira, 28 de novembro de 2023, as estações Vila Madalena e Sumaré abriram às 11h15. Antes da abertura, as composições circulavam entre as estações Alto do Ipiranga e Clínicas.

Com isso, permanecem desatendidas as estações Sacomã, Tamanduateí e Vila Prudente.

Na Linha 1-Azul, os trens circulam entre as estações Tiradentes e Ana Rosa. Já na Linha 3-Vermelha, o trajeto em circulação se estende da estação Bresser-Mooca à Santa Cecília.

Por sua vez, a Linha 15-Prata permanece inteiramente fechada.

Confira trechos em operação:

Linha 1-Azul: de Tiradentes a Ana Rosa;

Linha 2-Verde: de Alto do Ipiranga a Vila Madalena

Linha 3-Vermelha: de Bresser a Santa Cecilia

Linha 15-Prata: Fechada

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte