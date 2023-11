Iveco confirma fornecimento 7,1 mil ônibus para o Caminho da Escola

Diário do Transporte revelou com exclusividade os lances e as empresas vencedoras da licitação

ADAMO BAZANI

A Iveco Bus confirmou por meio de nota, nesta terça-feira, 28 de novembro de 2023, que no âmbito da mais recente licitação do Programa Caminho da Escola, do Governo Federal, foi homologada para o fornecimento de 7,1 mil ônibus escolares.

No dia 17 de outubro de 2023, o Diário do Transporte trouxe com exclusividade a relação dos fornecedores, entre encarroçadoras e fabricantes de chassis.

Os ônibus da Iveco receberão carrocerias Mascarello, mas parte da encomenda pode ser repassada para a Caio, de acordo com os resultados oficiais divulgados pelo Governo Federal.

Segundo a fabricante de chassis, será a primeira vez, que fornecerá veículos na categoria Ônibus Rural Escolar 3 (ORE3), com 3,5 mil unidades. Cada ônibus deste tipo tem capacidade para 59 estudantes.

Também serão disponibilizadas 3,6 mil unidades da categoria Ônibus Rural Escolar 2 (ORE2), com veículos para 44 estudantes cada. Em edições passadas de licitações do programa, a marca já havia fornecido ônibus para esta categoria.

O micro-ônibus para a categoria ORE2 tem chassi 10-190, de 190 cavalos. O PBT (Peso Bruto Total) é de 10,5 toneladas.

Já o modelo ORE3 tem chassi 15-210, de 210 cavalos, com PBT (Peso Bruto Total) de 15 toneladas, sendo do padrão midi (micrão). O 15-210 tem motor FPT N45 com potência de 210 cavalos, também a maior da categoria.

Por meio de nota, o diretor da IVECO BUS para a América Latina, Danilo Fetzner, relaciona algumas das características dos modelos para aplicação ao Caminho da Escola.

“Além da suspensão elevada (maior altura do solo) e reforçada, os chassis IVECO BUS para o Caminho da Escola contam com bloqueio de diferencial (para facilitar a transposição de atoleiros), pneus de uso misto e redução de balanço dianteiro e traseiro, para facilitar o acesso a lugares acidentados. O bloqueio do diferencial é fundamental para vencer atoleiros e a suspensão reforçada e elevada é própria para resistir a torções”

Segundo a Iveco, o resultado anunciado pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ediucação) já foi homologado formalmente e agora irá para a fase final de prototipagem e assinatura de contrato. A marca diz que já garantiu os lotes para oferecer às prefeituras de todo país.

“O Caminho da Escola é fundamental para promover a educação e oportunidades de vida em todo o Brasil. Nos orgulhamos em fazer parte desta iniciativa vital para o desenvolvimento do Brasil e trabalhamos juntos, com nossos clientes e concessionários, para assegurar que os estudantes sejam transportados com segurança, conforto e qualidade”, afirmou, de acordo com a mesma nota, o presidente da IVECO para a América Latina, Marcio Querichelli.

A Iveco diz que, desde 2009, já forneceu mais de 8.000 ônibus, de diferentes configurações, para o Caminho da Escola.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes