Estação Guaianases da CPTM recebe coral natalino nesta quarta-feira (29)

Apresentação faz parte da celebração de Natal e deve ter duração de 40 minutos

GUILHERME STRABELLI

A Estação Guaianases, da Linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vai receber um coral natalino nesta quarta-feira, 29 de novembro de 2023.

A apresentação está prevista para acontecer entre as 19h30 e as 20h30. Cerca de 30 coristas irão realizar uma apresentação de vozes mistas, com duração estimada de 40 minutos.

O espetáculo será promovido pelo projeto Coral Canto para a Vida. Na última segunda-feira, 27, a mesma apresentação foi realizada na Estação Dom Bosco, também na Linha 11-Coral.