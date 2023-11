Vereador de Jacareí (SP) questiona prefeito sobre frota do transporte público

Em documento, Luís Flávio (PT) perguntou quantos veículos estão disponíveis e quais os planos de renovação

GUILHERME STRABELLI

O plenário da Câmara municipal da cidade de Jacareí, no interior de São Paulo, aprovou um pedido de informações feito ao prefeito Izaias Santana sobre a frota de ônibus e micro-ônibus disponível no município. O pedido foi feito pelo vereador Luís Flávio (PT) e aprovado na quinta-feira, 23 de novembro de 2023.

No documento aprovado pela Câmara, o parlamentar questionou a quantidade de ônibus e micro-ônibus que compõe a frota do “Circular” da Jacareí Transporte Urbano (JTU). Além disso, o vereador perguntou quantos veículos possuem sistema de ar-condicionado e se existe um plano de renovação da frota.

“A reclamação de usuários do transporte coletivo devido ao calor intenso dentro dos ônibus é constante”, afirmou Luís Flávio. “A Prefeitura recentemente divulgou a implantação de Circular com sistema de ar-condicionado e que esse benefício é muito baixo diante da demanda existente”, continuou o parlamentar.

Ainda de acordo com o parlamentar, o atual valor da tarifa e a renovação da frota justificam o investimento público na melhoria da qualidade do serviço prestado à população. A renovação da frota do transporte público está prevista em contrato firmado entre prefeitura e Concessionária.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte