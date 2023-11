Unidades zero km do Apache VIP farão parte do programa de transporte gratuito do município de Santa Isabel (SP)

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Caio, empresa fabricante de ônibus, mais uma vez colabora com o desenvolvimento do transporte coletivo de passageiros do estado de São Paulo. O município de Santa Isabel, localizado na Região Metropolitana da capital paulista, está recebendo 8 unidades do ônibus urbano Apache Vip. O modelo de motorização dianteira é líder de vendas da Caio há mais de 20 anos e agrega para os clientes funcionalidades que facilitam o cotidiano da operação.

As unidades fazem parte da renovação de frota da Viação Suzano, empresa responsável pelo transporte coletivo de Santa Isabel. “Os novos ônibus farão parte do Programa Rota Livre, que garante transporte gratuito aos moradores da cidade, cadastrados em um sistema. Essa gratuidade é possível graças ao subsídio da Prefeitura. É um prazer para a Caio fazer parte desse passo que beneficia tanto a população”, explica José Gildo Rego Vendramini, representante de vendas da Caio.

