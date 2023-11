Boletim ViaMobilidade – Tarde (27/11)

Informações à Imprensa (27/11 – 18h30)

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Linha 8

– Devido a pontos de alagamento na via, a circulação de trens da Linha 8-Diamante está interrompida entre as estações Jandira e Sagrado Coração. Ônibus gratuitos do PAESE foram acionados para atender o trecho. De Júlio Prestes até Jandira e Engenheiro Cardoso a Itapevi, circulação normal.

Linha 9

– Intervalos de até 7 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/ Vila Natal.Nossa operação

– A máquina de chave de Carapicuíba, responsável em acionar de forma remota o Aparelho de Mudança de Via (AMV) que faz o trem mudar de trajeto durante o percurso recebeu, esta semana, manutenção preventiva.