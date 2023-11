SuperVia terá trens extras para jogo entre Botafogo e Santos neste domingo (26)

Empresa também divulgou manutenções programadas para as vias

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, anunciou que irá oferecer trens extras para os torcedores que forem assistir ao jogo entre Botafogo e Santos neste domingo, 26 de novembro de 2023.

A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, e tem início previsto para as 16h. Segundo a SuperVia, serão ofertadas uma viagem extra para Santa Cruz, uma para Japeri e uma no sentido Central do Brasil. Todos os trens partidão da estação Olímpica do Engenho de Dentro.

Para irem ao jogo, a empresa diz que os torcedores poderão utilizar normalmente os trens da grade.

Manutenções programadas

Além de confirmar os trens extras, a SuperVia divulgou as manutenções que estão programadas para o fim de semana. Para o domingo, a empresa divulgou que devem ser realizadas cinco obras de manutenção.

Confira lista:

– Ramal Santa Cruz: Das 9h às 18h, haverá serviço de manutenção programada da linha férrea entre as estações Guilherme da Silveira e Bangu.

– Ramal Deodoro: Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Mangueira e Olímpica do Engenho de Dentro.

– Ramal Japeri: Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Anchieta e Mesquita.

– Ramal Belford Roxo: Das 10h às 17h, haverá serviço de sanificação entre as estações Triagem e Mercadão de Madureira. Neste período, os passageiros vão precisar realizar troca de composição na estação Mercadão de Madureira para seguir viagem até os terminais.

– Ramal Saracuruna: Haverá manutenção programada da linha férrea em todo o trecho da extensão Gramacho – Saracuruna. Por isso, não haverá viagens comerciais durante todo o horário de funcionamento. Ou seja, a circulação no ramal ficará somente no trecho entre Central do Brasil e Gramacho. Também não haverá operação dos ramais Vila Inhomirim (Piabetá) e Guapimirim. Os clientes estão sendo avisados pelos canais de divulgação da concessionária há um mês. A operação comercial será normalizada na segunda-feira (27/11).

