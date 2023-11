Trecho da Linha 8-Diamante terá operação PAESE neste sábado (25), após às 23h

Circulação de trens será suspensa entre as estações Quitaúna e Lapa para atualização no sistema de sinalização

GUILHERME STRABELLI

Um trecho da Linha 8-Diamante, operado pela ViaMobilidade, terá a circulação de trens paralisada entre as 23h e as 0h deste sábado, 25 de novembro de 2023. No período de paralisação, será realizada a operação PAESE para conectar as estações.

A circulação será paralisada entre as estações Quitaúna e Lapa, abrangendo as estações Comandante Sampaio, Osasco, Presidente Altino, Imperatriz Leopoldina e Domingos de Moraes. O PAESE irá operar nos dois sentidos da via.

Dentre as estações que serão atendidas pelo PAESE, estão a Osasco e Presidente Altino, que permitem a transferência para a Linha 9-Esmeralda.

Segundo a ViaMobilidade, serão disponibilizados ônibus partindo de todas as estações afetadas com destino à estação Ceasa, da Linha 9. Também haverá ônibus saindo de Ceasa com destino às estações inoperantes da Linha 8.

Durante a operação PAESE, os passageiros das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda serão informados sobre a situação dos trens por avisos sonoros e cartazes de sinalização, assim como por Agentes de Atendimento de Segurança (AAS).

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte