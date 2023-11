SuperVia terá trens extras para partida entre Fluminense e Coritiba neste sábado (25)

Empresa também divulgou lista de manutenções programadas para as vias

GUILHERME STRABELLI

A SuperVia, responsável pela operação dos trens urbanos no Rio de Janeiro, anunciou que irá oferecer trens extras para os torcedores que forem assistir ao jogo entre Fluminense e Coritiba neste sábado, 25 de novembro de 2023.

A partida será disputada no Estádio do Maracanã, e tem início previsto para as 21h. Segundo a SuperVia, na volta para a casa, haverá viagens extras para Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. Os trens partirão da estação Maracanã.

Para irem ao jogo, a empresa diz que os torcedores poderão utilizar normalmente os trens da grade.

Manutenções programadas

Além de confirmar os trens extras, a SuperVia divulgou as manutenções que estão programadas para o fim de semana. Para sábado, a empresa divulgou que devem ser realizadas duas obras de manutenção.

Confira lista:

– Ramal Santa Cruz: Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Bangu e Santíssimo.

– Ramal Japeri: Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Nova Iguaçu e Comendador Soares.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte