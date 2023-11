Serviço 710 e Linha 11-Coral têm alteração na operação neste fim de semana (25 e 26)

CPTM fará serviços de manutenção e modernização

MICHELLE SOUZA

Neste fim de semana (25 e 26) os passageiros que utilizam o serviço 710 e a Linha 11-Coral da CPTM devem ficar atentos a mudanças na circulação de trens que vão acontecer para obras de manutenção e modernização.

Os trens da Linha 10-Turquesa, a partir das 18h deste sábado (25) até às 18h de domingo (26), que partem da Estação Rio Grande da Serra, seguem até a Estação Ribeirão Pires, operando no sistema bate e volta. Os passageiros que quiserem seguir para Jundiaí ou voltar para Rio Grande da Serra devem embarcar na Estação Ribeirão Pires.

A partir das 21h, no sábado, tem alteração nas plataformas de embarque e desembarque do sistema 710 na Estação Palmeiras-Barra Funda. As composições com sentido Jundiaí utilizarão a plataforma 6 e os trens sentido Rio Grande da Serra a plataforma 7. As mudanças serão necessárias para obras de melhoria de sinalização.

A Linha 11-Coral terá maior intervalo – média de 13 minutos – entre os trens neste sábado. A alternativa para os passageiros é utilizar a Linha 3-Vermelha do Metrô.

Já no domingo, o serviço 710 estará suspenso durante toda a operação comercial. A mudança operacional acontecerá para o lançamento de rede aérea e substituição de dormentes. A Linha 10-Turquesa terá seu destino na plataforma 7 da Estação Palmeiras-Barra Funda e os trens com sentido Jundiaí, da Linha 7-Rubi, sairão da plataforma 8 da estação.

Durante toda a operação comercial de domingo, na Linha 11-Coral, haverá uma interdição no trecho entre as estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. Os passageiros que utilizam o trecho interditado serão direcionados para Linha 3-Vermelha do Metrô. As interdições serão necessárias para os trabalhos de desvio da via da Linha 11-Coral, possibilitando a construção da futura estação da CPTM que fará parte do complexo Penha, dentro da ampliação da Linha 2-Verde.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte