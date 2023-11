SPTrans altera itinerários de nove linhas no Itaim Paulista neste sábado (25)

Mudanças acontecerão entre as 14h e as 20h por causa de evento; veja trajetos afetados

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, informou que irá realizar desvios no itinerário de nove linhas neste sábado, 25 de novembro de 2023. As alterações serão realizadas entre as 14h e as 20h.

O motivo dos desvios é um evento que será realizado na Avenida Barão de Alagoas, na Praça Lions, entre a Avenida Marechal Tito e a Rua Paschoal de Miranda, no bairro do Itaim Paulista, na Zona Leste.

Acompanhe as alterações:

– 2031/10 Cid. Kemel II – Term. A E Carvalho

– 2076/10 Jd. das Oliveiras – Term. Penha

– 2678/10 Oliveirinha – Term. Pq. D. Pedro II

– 273N/10 Cid. Kemel II – Metrô Vl. Matilde

– 273X/10 Jd. das Oliveiras – Metrô Artur Alvim

– 2780/10 Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera

– 3001/10 Itaim Paulista – Term. São Miguel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Mal. Tito, Rua Ribeiro Escobar, Rua Manoel de Castilho, Rua Pascoal de Miranda, Av. Barão de Alagoas, prosseguindo normalmente.

– 2007/10 Cid. Kemel II – CPTM Itaim Paulista

– 3002/10 Jd. Mabel – São Miguel

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Av. Mal. Tito, Rua Ribeiro Escobar, Rua Manoel de Castilho, Rua Pascoal Miranda, Av. Barão de Alagoas, prosseguindo normalmente.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte