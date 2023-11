Ônibus marca Caio serão destaque na Bus Brasil Fest, que acontece neste final de semana em Campinas

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Caio tem como premissa apoiar eventos em prol da mobilidade coletiva, por isso participa da 19ª edição da Bus Brasil Fest (BBF) – Feira de Ônibus Clássicos e Modernos, que acontece nos dias 25 e 26 de novembro, na Praça Ulisses Guimarães – Pedreira do Chapadão, em Campinas, interior de São Paulo.

O local é um dos pontos turísticos da cidade, com mais de 130 mil metros quadrados, espaço que irá abrigar mais de 90 expositores, dentre eles fabricantes de ônibus, empresas de transporte coletivo, colecionadores particulares. Empresas parceiras como a Caio, que juntos irão exaltar a importância do transporte público.

A entrada para o evento será a doação de 1 kg de alimento não perecível, com arrecadação destinada ao Banco de Alimentos da cidade de Campinas.

Os visitantes desta edição do BBF poderão conferir uma homenagem ao empresário português Belarmino de Ascenção Marta, fundador do Grupo Belarmino, considerado o segundo maior conglomerado de empresas de transporte do estado de São Paulo, que tem sua sede localizada em Campinas.

Os apaixonados por ônibus terão a oportunidade de fazer uma viagem pelos mais de 78 anos de história da marca Caio, pois estarão em exposição modelos icônicos da marca como o Gabriela e o Vitória, além de todas as cinco gerações do ônibus urbano Apache Vip, demonstrando a evolução do modal ao longo dos anos, com relação a design, conforto, segurança, tecnologia embarcada, entre outros.

A Caio irá expor duas unidades da quinta geração do ônibus urbano Apache Vip, com 10.000 mm de comprimento, três portas com acesso dianteiro e chassis com tecnologia Euro VI. O salão interno amplo acomoda poltronas totalmente estofadas, itens de tecnologia embarcada e de acessibilidade como elevadores, box para cadeirantes, poltronas reservadas. Empresas parceiras também irão expor veículos Caio com tecnologia sustentável.

“Para a Caio é uma satisfação fazer parte de eventos que enaltecem a importância do ônibus em diferentes momentos da história até os dias atuais, além, claro, de incentivar o uso modal como meio prioritário de transporte”, destaca Tânia Pires de Souza, gerente corporativa de Comunicação e Marketing do Grupo Caio.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte