EMTU participa da 19ª Bus Brasil Fest com ônibus clássicos, modernos e até natalino

Evento acontecerá neste final de semana (25 e 26/11), em Campinas, com exposição de veículos antigos e modernos, que mostram a evolução do transporte coletivo ao longo dos anos

A EMTU apoia e participa, neste sábado e domingo (25 e 26/11), em mais uma edição da BusBrasil Fest (BBF), em Campinas, evento de exposição de ônibus novos e antigos. A 19ª da BBF será realizada na Praça Ulisses Guimarães, mais conhecida como Pedreira do Chapadão, das 10h às 17h no sábado (25/11) e das 9h às 16h no domingo (26/11).

Quatro ônibus de diferentes modelos que operam linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) serão apresentados no evento. Nesta edição, marcam presença veículos operados pela Viação Pirajuçara, BB Transportes e Turismo e Transportes Capellini.

“Para a EMTU, é uma alegria fazer parte de mais um evento grandioso como esse, onde reunimos busólogos de todas as idades e de várias cidades da região. Em mais essa edição, os amantes desse universo do transporte público irão conferir a evolução dos veículos com o passar dos anos. Novas tecnologias que a EMTU acompanha para levar mais conforto e segurança com veículos mais modernos em todas as regiões que gerencia”, destaca Paulo Reis, Gerente de Marketing da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos.

Entre as novidades, a Viação Pirajuçara, do Consórcio Intervias, levará seu novo ônibus iluminado e decorado com tema natalino, que começará a operar em dezembro. O veículo faz parte da nova frota adquirida pela empresa em outubro, com carroceria Caio Apache VIP V, chassi Mercedes-Benz Bluetec 1726L, equipado com ar-condicionado, wi-fii, tomadas USB para recarregar dispositivos móveis e plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A BB Transporte e Turismo, do Consórcio Anhanguera, embarcará no evento com um ônibus clássico que opera na reserva técnica das linhas intermunicipais da EMTU, modelo 2008 e chassi Volkswagen 17.230 EOD. Na época, o veículo era conhecido como “fuscão” pelos motoristas e era um dos maiores do consórcio, com maior capacidade na quantidade de passageiros sentados.

Já a Transportes Capellini, do Consórcio BUS+, apresentará um dos seus 23 clássicos ônibus amarelos e articulados que circulam no Corredor Bileo Soares. O veículo modelo 2012 Comil Doppio BRT, chassi Mercedes-Benz O-500MA, tem capacidade para transportar 59 passageiros em pé e 44 sentados. A empresa também vai expor seu ônibus mais moderno do serviço comum com carroceria Caio Apache VIP IV, chassi Mercedes-Benz OF 1721 L, equipado com ar-condicionado, tomadas USB para recarregar dispositivos móveis e motor Euro V, que possibilita menor emissão de poluentes.

O evento é aberto ao público e para participar, basta doar 1 kg de alimento não perecível, que será doado ao Banco de Alimentos da cidade de Campinas.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar e apreciar diversos modelos e estilos de ônibus que serão expostos durante o evento, vendo de perto a evolução do transporte coletivo ao longo dos anos. A BusBrasil Fest acontece anualmente e é um evento de relevância nacional no segmento de transporte público, onde profissionais e entusiastas compartilham conhecimentos, experiências e inovações para contribuir com o desenvolvimento do setor.

O evento conta com o apoio da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), da EMDEC (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) e da Prefeitura Municipal de Campinas através das Secretarias de Transporte, Cultura e Turismo. Essa parceria mostra o reconhecimento da importância da BusBrasil Fest para a cidade e como ela contribui para o desenvolvimento do setor de transporte.

Nesta edição, a BBF prestará homenagem a Belarmino da Ascensão Marta, sr. Belarmino, empresário do setor de transporte coletivo, rodoviário e de cargas no Brasil.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte