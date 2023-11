Podcast: quem puxou o freio da eletrificação dos ônibus, e um balanço da Arena ANTP

Estúdio móvel do Podcast do Transporte terá espaço fixo nos grandes eventos do setor no ano de 2024

Sucesso de público e de crítica aqui no Brasil e no cenário internacional, a Arena ANTP de 2023 surge no episódio 18 do seu Podcast do Transporte em clima de balanço na voz de Felício Ramuth, vice-governador de São Paulo, e de Ailton Brasiliense, do presidente da ANTP.

Você vai também ficar por dentro dos números do evento e conferir uma perspectiva externa com a presença de Amadeu Augusto, presidente da Federação das Associações e Cooperativas de Transportes Rodoviários de Angola, além do ponto de vista bastante interno da organização do evento nas palavras do superintendente da ANTP, Luís Carlos Néspoli, e do líder da Editora OTM, Marcelo Fontana, que fala ainda dos planos para a Arena 2025 e, em especial, o ano de 2027 que terá um sabor especial por conta das comemorações dos 50 anos da entidade.

Nas ondas da inovação e da pauta do que de fato importa

Nesta mesma edição, a gente explica a novidade que estreamos na ARENA ANTP 2023, como foi a reação do público e como o estúdio móvel do Podcast do Transporte vai virar um espaço fixo em todos os grandes eventos do setor no ano de 2024.

Temos também notícias de como a gente ajudou a colocar na pauta dos grandes jornais a questão da necessidade de turbinar a infraestrutura de eletricidade e de como a SPTrans chegou finalmente a admitir que vai ter mesmo que mexer na rede elétrica se quiser continuar sonhando com a eletrificação da frota paulistana de ônibus.

A unamidade perde um pouco da energia

No debate sobre a descarbonização, os elétricos pareciam unanimidade, mas agora a realidade tem trazido vários questionamentos que não descartam a modalidade, mas pedem novas reflexões. Um dos especialistas que traz indagações que devem mexer com o setor é o coordenador de Meio Ambiente da ANTP, Olímpio Álvares, que falou com o Podcast do Transporte sobre alternativas que estão bem à mão aqui no Brasil e que não carecem de subsídios bilionários.

Mas e daí?

