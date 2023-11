Parte da Linha 8-Diamante terá operação PAESE no sábado (25) após as 23h

Trecho passará por atividades de atualização de sistema de sinalização

GUILHERME STRABELLI

Na noite do próximo sábado, 25 de novembro de 2023, devido à atividade de atualização do sistema de sinalização, o trecho entre as estações Quitaúna e Lapa da Linha 8-Diamante, operada pela ViaMobilidade, não terá a circulação de trens entre as 23h e à 0h.

Com isso, o trecho será atendido por ônibus da operação PAESE. Os ônibus irão operar nos dois sentidos entre Quitaúna e Lapa, parando nas estações do trecho: Quitaúna. Comandante Sampaio, Osasco, Presidente Altino, Imperatriz Leopoldina, Domingos de Moraes e Lapa.

Para transferência entre as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, haverá ônibus a partir da estação Ceasa com destino a todas as estações da Linha 8 que estarão inoperantes. Também serão disponibilizados veículos com destino à estação Ceasa partindo de todas as estações sem circulação de trens.

Durante o período da operação PAESE, serão emitidos avisos sonoros e cartazes de sinalização para informar os passageiros da linha. Os Agentes de Atendimento de Segurança (AAS) também irão ajudar os passageiros.

