Transmino adquire seis Busscar El Buss FT com chassi Iveco Bus17-280

Veículos contam com 47 poltronas class convencional

ARTHUR FERRARI

Seis El Buss FT da Busscar passam a integrar a frota da Transmimo (SP), no mês de novembro. Acoplados ao chassi Iveco Bus17-280, os ônibus são equipados com 47 poltronas Class Convencional, que disponibilizam tomadas USB em todos os assentos.

O El Buss FT, indicado para viagens de curtas distâncias, têm como característica principal a qualidade. Com baixo custo de manutenção, o veículo tem 2,60 metros de largura, sendo amplo e aconchegante. Apoio de braços e pés, cinto de segurança três pontos retrátil e pontos de câmera na cabine do motorista e no salão certificam uma viagem segura e confortável.

O revestimento escolhido para as poltronas é nas cores azul, vermelho e grafite. O modelo apresenta tomada USB dupla no painel do motorista e itinerário eletrônico superior em LED.

Veja mais fotos:

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte