Nansen participa de projetos de mobilidade elétrica no Paraná, Amazonas e Brasília

Empresa é responsável pela implantação da infraestrutura para recarga de ônibus elétricos da Marcopolo nas três regiões

Em sintonia com o movimento de expansão da mobilidade elétrica no Brasil, a Nansen avança sua atuação no setor. A empresa participa de um grande projeto na área de transporte urbano por meio da implantação de infraestrutura de recarga para os ônibus 100% elétricos Attivi Integral da Marcopolo. A operação, em fase de testes, está sendo realizada nas cidades de Ponta Grossa (PR), Manaus (AM) e Brasília.

Além do fornecimento dos carregadores, em forma de comodato, a Nansen promove o fornecimento de uma solução completa, com implantação no modelo turnkey. A Solução da Nansen inclui infraestrutura de recarga desde o ponto de conexão com a concessionária de energia, seja em alta ou média tensão, subestação transformadora de energia, infraestrutura de baixa tensão, carregadores, obras civis de implantação e software de gerenciamento de recarga.

De acordo com o gerente de Mobilidade Elétrica da Nansen, Flávio Pimenta, os testes com os veículos tiveram início em Ponta Grossa, junto à Viação Campos Gerais, no dia 11 de setembro. No município dos Campos Gerais, no Paraná, a avaliação do modelo híbrido é positiva. “Temos buscado e participado de várias iniciativas capazes de trazer mais comodidade aos passageiros”, destacou o diretor de Relações Institucionais da VCG, Rodrigo Venske. Já em Manaus, eles iniciaram a partir do dia 26 de setembro, em parceria com a Vega Manaus. Em Brasília, eles serão realizados na Viação Pioneira.

“Durante a fase de testes, cuja duração é de 30 dias, as etapas do projeto serão acompanhadas pelas equipes de engenharia da Marcopolo e da Nansen”, diz. Ele acrescenta que esse processo é importante para a Nansen, pois é uma forma de demonstrar a alta capacidade e qualidade dos produtos e serviços, além de difundir a marca no mercado.

Pimenta lembra que os carregadores Nansen foram homologados pela equipe de engenharia da Marcopolo. “Partindo dessa homologação fomos indicados para participar dos projetos da empresa e fazer testes junto aos seus clientes”, explica.

Sobre a Nansen

Fundada em 1930, a Nansen tornou-se uma das mais tradicionais fabricantes de medidores do mundo, com atendimento às concessionárias brasileiras de energia e ao mercado internacional. Hoje, ela é referência também em tecnologia e soluções completas em medição de rede elétrica inteligente (smart grid), e em infraestrutura completa de recarga para mobilidade elétrica, tendo construído os dois maiores eletroterminais públicos de recarga do Brasil.

Desde 2018, ano em que passou a pertencer à Sanxing Electric Co., maior produtora de medidores do mundo, a Nansen deu um salto em produtividade de medidores de energia que, atualmente, chega a 30 milhões de unidades por ano nas fábricas espalhadas pelo mundo. Hoje, a empresa atua em 50 países, dos quais 16 estão na América Latina. A Sanxing também é responsável pelo fornecimento de mais de 9000 carregadores DC para o transporte público em outros países.

Com sede em Contagem (MG), a Nansen conta com uma fábrica em Manaus (AM), inaugurada em 2021 e com capacidade para produzir carregadores veiculares, inversores e medidores de energia. Atualmente, a empresa conta com uma equipe de mil profissionais, dos quais 150 trabalham em seu escritório de origem.