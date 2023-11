Marcopolo cresce 65% na África do Sul em 2023

Produção de ônibus atingiu 269 unidades nos nove primeiros meses deste ano

A Marcopolo ampliou em 65% a sua produção de ônibus em sua fábrica da África do Sul e forneceu, nos nove primeiros meses de 2023, 269 ônibus para operadores de transporte daquele país. O resultado é superior ao volume fornecido em todo o ano passado, 266 unidades, e fez com que a marca brasileira ampliasse a sua participação de mercado em 21%, pulando de 39% de market-share para 47,3%.

“A Marcopolo África do Sul vem mostrando forte crescimento em relação a 2022. Como aconteceu no Brasil e em alguns outros mercados internacionais, o principal motivo é a retomada do transporte rodoviário pós-covid e o aumento do preço das passagens aéreas, o que tem feito os usuários optarem pelo ônibus e os operadores intensificarem a renovação de frota com veículos mais modernos e avançados”, explica Renan Pesente, gerente-geral da operação sul-africana da Marcopolo.

Operadores rodoviários renovam frota

Entre os fornecimentos recentes a clientes sul-africanos destacam-se os realizados para a Intercape e para a Intercity Express, dois expressivos operadores rodoviários locais. Para a Intercape, foram entregues 26 unidades, sendo 16 Paradiso New G7 1800 Double Decker e 10 Paradiso New G7 1200. Já a Intercity Express, incorporou à frota 10 ônibus Paradiso New G7 1200.

Os 16 ônibus Paradiso New G7 1800 DD fornecidos à Intercape têm 14 metros de comprimento total, chassi Volvo B430R, sendo seis unidades equipadas com 60 poltronas semileito, com tomadas USB, sistema de ar-condicionado com calefação e cozinha montada no piso inferior. Os demais 10 veículos possuem configuração para 70 poltronas Executiva, também com tomadas USB, sistema de ar-condicionado com calefação e cozinha no piso inferior.

Os 10 veículos Paradiso New G7 1200 possuem 15 metros de comprimento, chassi Mercedes-Benz O500 RSD 2442 e são equipados com 60 poltronas semileito, com tomadas USB e sistema de ar-condicionado com calefação.

Os 10 ônibus Paradiso New G7 1200 fornecidos à Intercity Express, têm 15 metros de comprimento, sistema de ar-condicionado, com aquecimento e capacidade para 60 passageiros em poltronas semileito, com tomadas USB.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte