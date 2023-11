Exclusiva Transportes, de Campinas (SP), adquire 12 ônibus Busscar El Buss FT

Veículos com chassi Mercedes-Benz OF1721 serão entregues ainda em novembro

ARTHUR FERRARI

A Exclusiva Transportes, empresa de Campinas (SP), vai receber doze El Buss FT zero quilômetro fabricados pela Busscar, ainda no mês de novembro. O modelo acoplado ao chassi Mercedes-Benz OF1721, oferece o melhor custo-benefício para viagens de curtas distâncias.

Os novos El Buss FT da Exclusiva contam com 47 poltronas class soft equipadas com tomadas USB individuais, janelas panorâmicas com cortinas, ar-condicionado e luz de leitura. O veículo possui arco de rodas e chapeamento que facilitam a manutenção, além do baixo custo de reposição de peças.

Direcionado para viagens curtas e fretamento, o ônibus tem portas com acionamento eletropneumático e travas do bagageiro com acionamento elétrico. O modelo também apresenta preparação para instalação de quinta poltrona no final do salão.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte