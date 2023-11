VÍDEO DO EXATO MOMENTO: Trem de carga bate em carreta na manhã desta segunda (20)

É o segundo acidente em passagem de nível envolvendo trens de carga desde sexta-feira, quando em Brasília, uma composição atingiu um ônibus e uma pessoa morreu

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

Um trem de carga bateu em uma carreta que transportava bobinas de aço por volta de 9h30 desta segunda-feira, 20 de novembro de 2023, em uma passagem de nível em Barra Mansa (RJ).

Não há informações sobre feridos com gravidade.

Imagens de circuito de segurança, às quais o Diário do Transporte teve acesso, mostram a carreta atravessando os trilhos. Mas ao chegar do outro lado, o veículo não conseguiu acessar a via que passa ao lado das linhas de trem por causa do trânsito.

A composição então se aproximou e não conseguiu parar, batendo na parte traseira da carreta e a arrastando.

Ambos os veículos tiveram avarias.

Parte da carga do caminhão caiu nos trilhos.

O trem transportava minério de ferro.

Em nota, a MRS, responsável pelo trem, diz lamentar e que o motorista do caminhão seguiu em sentido proibido. Ainda de acordo com a empresa ferroviária, o maquinista tentou frear, mas um trem desse porte só para completamente em um quilômetro.

Lamentamos confirmar o acidente ocorrido. Após cruzar a passagem em nível, o único sentido de circulação permitido ao motorista da carreta seria uma conversão à direita. Existe, inclusive, placa de trânsito no local indicando a obrigatoriedade deste sentido de circulação. No entanto, na tentativa de seguir reto, em uma via que não comporta o trânsito de caminhões desse tipo, o motorista da carreta precisou parar, deixando a carroceria sobre os trilhos.

Visualizando o ocorrido e com o intuito de evitar o acidente, o maquinista acionou o freio de emergência, mas, como se sabe, o trem não freia como um carro. Ele pode precisar de até 1 quilômetro para parar completamente a partir do acionamento do freio de emergência, por isso, infelizmente, não foi possível evitar o acidente.

Este triste fato reforça a importância de obedecermos às leis e regras de trânsito no cruzamento das passagens em nível. Sempre pare, olhe para os dois lados e escute, antes de cruzar a ferrovia. Observe sempre o fluxo do trânsito à sua frente para que não seja surpreendido e precise parar em local inadequado, colocando a sua própria vida em risco.

Veja mais fotos do acidente:

Relembre um caso recente:

É o segundo acidente com trem em passagem de nível desde sexta-feira (17), quando uma composição de carga e um ônibus urbano da Viação Marechal bateram no SIA, região administrativa do DF (Distrito Federal). (Relembre aqui)

Uma passageira do ônibus morreu na hora e há cinco pessoas feridas, ao menos duas em estado grave, entre elas, o cobrador do coletivo.

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), que também é responsável por concessões ferroviárias, deu 30 dias para que a FCA (Ferrovia Centro-Atlântica) apresente um laudo sobre o acidente.

Imagens do exato momento acidente mostram que um ônibus da Viação Marechal atravessava a linha quando foi atingido por um trem de carga.

Uma passageira morreu e aos menos outros cinco passageiros tiveram de ser socorridos ao Hospital de Base.

O ônibus passava a linha em baixa velocidade.

A Viação Marechal diz lamentar e que vai colaborar com as apurações.

A Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade) do DF divulgou nota solidarizando-se com os envolvidos no acidente e dizendo que vai aguardar o resultado das investigações para esclarecer os fatos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes