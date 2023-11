Prefeitura de Nilópolis (RJ) sanciona lei que dá gratuidade nos ônibus para pessoas com doenças crônicas

Para ter acesso ao benefício, passageiro deve ser morador da cidade e fazer um cadastro

ADAMO BAZANI

A prefeitura de Nilópolis (RJ) sancionou a lei 6784/2023 que garante gratuidade nos ônibus municipais para pessoas com doenças crônicas e deficiência.

Podem pedir a gratuidade pessoas com deficiências físicas e mentais, com transtorno do espectro autista, além de portadores do vírus HIV, doenças renais que necessitem de hemodiálise para tratamento, quem está com câncer e faz quimioterapia ou radioterapia, quem realizou ostomia, entre outros.

O benefício só vale para moradores da cidade e nas linhas municipais.

Para ter direito à gratuidade, o passageiro deve ir até à Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos e apresentar laudos médicos que comprovem a necessidade de tratamento contínuo que exija deslocamentos, exames, receitas, se o passageiro precisa de acompanhante, além de comprovante de residência atual e documentos pessoais oficiais e originais com foto.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes