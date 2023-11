Ponte Nova (MG) faz nova prorrogação de concessão do transporte com a São Jorge

Empresa atua em toda extensão urbana e quase toda área rural da cidade; prefeitura está com dificuldades de realizar nova licitação

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Ponte Nova, cidade de 60 mil habitantes no interior de Minas Gerais, renovou por mais 12 meses o contrato de concessão do Transporte Coletivo urbano e rural com a empresa São Jorge Auto Ônibus.

O aviso foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 20 de novembro de 2023.

Com o ato, a empresa concessionária segue operando na cidade por mais 12 meses, ou seja, até 19 de novembro de 2024.

Esta é a segunda prorrogação do contrato com a empresa. Em novembro de 2022 a prefeitura já havia assinado termo para que a São Jorge seguisse operando por mais um ano na cidade.

A prefeitura vem encontrando dificuldades para realizar o processo licitatório.

Como mostrou o Diário do Transporte, no dia 24 de outubro de 2023 a prefeitura publicou anúncio de revogação de Concorrência lançada em 2021 para outorga de concessão da operação do serviço público de transporte coletivo regular por ônibus. (Relembre)

Antes, em 07 de maio de 2021, a prefeitura suspendeu a licitação após um pedido de impugnação feito pela empresa Planum Planejamento e Consultoria Urbana Ltda. Após alterar o edital, a prefeitura remarcou o certame para 13 de julho, mas ele foi também suspenso.

O contrato com a São Jorge, atual concessionária, encerrou no dia 19 de abril de 2021, o que motivou a prefeitura a lançar nova licitação. No dia seguinte, 20 de abril, a administração municipal renovou por mais sete meses o contrato de concessão com a empresa.

Fundada em 1970, a São Jorge atua em toda extensão urbana e quase toda área rural da cidade, além de cobrir algumas áreas intermunicipais da região.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes