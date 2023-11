Empresas do Grupo JCA vão remarcar passagens de ônibus gratuitamente por causa de suspensão do show de Taylor Swift no Rio de Janeiro

Fã morreu em dia de extremo calor e organização suspendeu segundo dia de exibição

ADAMO BAZANI

Colaborou Arthur Ferrari

As empresas de ônibus que integram o Grupo JCA anunciaram que vão remarcar gratuitamente as passagens com origem no Rio de Janeiro nestes dias 19, 20 e 21 de novembro de 2023.

A medida foi tomada por causa do adiantamento do show da cantora internacional Taylor Swift, que deveria ocorrer no sábado (18).

Muitas pessoas compraram estas passagens por causa do evento.

Os shows deste domingo e desta segunda-feira tiveram alteração no horário.

O adiantamento foi decidido após a morte da estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, ao passar mal, em meio ao calor muito forte, na sexta-feira (17).

Relatos de fãs que estavam perto de Ana dão conta de que o público teve dificuldade de acessar água para hidratação, com a proibição da entrada com garrafas e poucas opções de compra.

O Grupo JCA engloba empresas como Auto Viação 1001, Viação Cometa, Catarinense, entre outras.

Em nota, o Grupo JCA diz que as remarcações de passagens podem ser feitas nos guichês ou pela internet desde que na mesma categoria comprada, como convencional, executivo, semileito, leito e leito-cama.

Informamos que em virtude da alteração na data de show da Taylor Swift, passagens com origem RIO DE JANEIRO poderão ser remarcadas nos dias 19, 20 e 21 de NOVEMBRO em nossas agências ou em nosso site ofical na mesma classe de serviços sem a cobrança de taxas

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes

