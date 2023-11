EMTU altera horários de duas linhas intermunicipais a partir de segunda-feira (20)

Itinerários atendem o Grande ABC, a Baixada Santista e o Litoral Norte de São Paulo

ARTHUR FERRARI

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) anunciou alterações nos horários de duas linhas intermunicipais a partir de segunda-feira, 20 de novembro de 2023.

Os itinerários atendem a região do Grande ABC, na região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista e o Litoral Norte do estado.

De acordo a gerenciadora, uma das linhas ainda conta com adição de viagens aos domingos.

Um dos itinerários liga São Caetano do Sul a São Bernardo do Campo, no Grande ABC, e o outro interliga Peruíbe a Santos

Passageiros podem conferir linhas e horários através do site ou aplicativo da EMTU disponível para dispositivos móveis.

Confira as linhas com alterações:

149 – São Caetano do Sul (Terminal Rodoviário Doutor Nicolau Delic)/São Bernardo do Campo (Vila São José)

910 – Peruíbe (Terminal Rodoviário de Peruíbe)/Santos (Terminal Rodoviário de Santos)

Acréscimo de duas partidas aos domingos