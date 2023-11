Rondonópolis contrata por R$ 6,1 milhões obras de construção da sede da autarquia municipal de transporte coletivo

AMTC começou a funcionar em julho de 2022, após prefeitura decidir assumir a gestão do serviço de ônibus municipais

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Rondonópolis, no Mato Grosso, divulgou nesta sexta-feira, 17 de novembro de 2023, o resultado da concorrência destinada à sede da Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC).

Localizada na Avenida Bandeirantes, esquina com a Rua Vicente Pereira de Abreu, a futura sede custará mais de R$ 6 milhões (R$ 6.175.074,01), valor resultante da proposta escolhida como vencedora do certame.

A empresa JRM Construções Eireli assumirá as obras assim que o contrato for assinado.

Como noticiou o Diário do Transporte, e também na Avenida Bandeirantes, a prefeitura está licitando um novo terminal de transporte coletivo. Ele será erigido no terreno onde funcionou a antiga rodoviária.

Construída no final da década de 1960, a rodoviária funcionou no local até o ano de 2001. Após, foi transferida para o bairro Jardim Novo Horizonte. Em 2007, as construções foram demolidas.

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura criou a Autarquia há 17 meses justamente para operar as linhas em substituição à concessão da empresa Cidade de Pedra. Relembre: Rondonópolis (MT) municipaliza transportes e autarquia pública começa a operar no fim de junho

O órgão público iniciou formalmente suas operações no dia 1º de julho de 2022, mas anunciou que faria uma transição dos serviços da Cidade de Pedra por aproximadamente três meses.

A promessa da prefeitura era de que todo o transporte coletivo seria plenamente operado pela autarquia criada para essa finalidade.

A prefeitura chegou a licitar a contratação de motoristas para os ônibus comprados pela Administração. A empresa, na prática, vai fornecer a mão de obra como motoristas, mecânicos, funileiros e demais profissionais para atender a demanda da autarquia.

Outro ponto importante para concluir o processo de municipalização é a bilhetagem eletrônica, que também será assumido pelo Município.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes