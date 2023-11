Boletim ViaMobilidade – Tarde (17/11)

Informações à Imprensa (17/11 – 19h45)

Operação normal nas Linhas 8 – Diamante e 9 – Esmeralda.

Linha 8

– Intervalos de até 7 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

– Devido à descarrilamento de trem na região de Santo Amaro, a circulação de trens está com restrições entre as estações Santo Amaro e Bruno Covas – Mendes Vila Natal. A circulação de trens entre João Dias e Osasco segue normal, ônibus do sistema PAESE serão acionados para atender o trecho de João Dias à Bruno Covas – Mendes Vila Natal.

Nossa operação

– A ViaMobilidade adquiriu 50 novos veículos auxiliares de manutenção para tornar mais ágeis e produtivas as intervenções para substituição de trilhos, dormentes e rede aérea. Abaixo temos as fotos da socadora [Foto 1] e da reguladora [Foto 2] durante atividade de correção geométrica no Pátio Santa Terezinha.

Obras de modernização e serviços de manutenção

Linha 8

No domingo (19/11), das 04h à 0h, os intervalos serão de 15 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9

No domingo (19/11), 08h30 às 18h30, os intervalos serão de 10 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba, e 20 minutos entre Jurubatuba e Bruno Covas/ Mendes – Vila Natal. E das 18h30 até 0h, os intervalos serão de 10 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/ Mendes – Vila Natal.

Serviço

Linha 8

– Elevadores em reforma/ manutenção nas estações Itapevi e Jardim Silveira.

– Escadas rolantes em reforma/ manutenção nas estações Jandira, Jardim Belval e Osasco.

Linha 9

– Elevadores em reforma/ manutenção nas estações Granja Julieta e Hebraica-Rebouças.

– Escada rolante em reforma/ manutenção na estação Socorro.