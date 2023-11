Boletim ViaMobilidade – Manhã (17/11)

Informações à Imprensa (17/11 – 06h30)

Operação normal na Linha 8-Diamante e na Linha 9-Esmeralda

Linha 8

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Júlio Prestes e Barueri.

– Intervalo de 12 minutos entre as estações Barueri e Itapevi (estratégia de looping – ida e volta de trens no trecho entre as estações de maior carregamento de passageiros para a redução dos intervalos).

Linha 9

– Intervalo de até 6 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes Vila Natal

Nossa Operação

– Juntas, as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda contam com 42 estações, o equivalente a 78,9 km de extensão. A manutenção deste sistema inclui a limpeza de tubulações ferroviárias, como canaletas e bueiros à margem da linha férrea. A limpeza e o desentupimento das tubulações ferroviárias são imprescindíveis para a drenagem da água, evitando alagamentos ao longo das vias.

– Saiba mais em: http://www.viamobilidade.com.br/realizacoes-e-investimentos

Serviço

Linha 8

– Elevadores em reforma/manutenção nas estações Itapevi e Jardim Silveira

– Escadas rolantes em reforma/manutenção nas estações Jandira, Jardim Belval e Osasco

Linha 9

– Elevadores em reforma/manutenção nas estações Primavera-Interlagos, Hebraica-Rebouças e Villa Lobos-Jaguaré

– Escadas rolantes em reforma/manutenção nas estações Autódromo e Socorro