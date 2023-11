VÍDEO: ANTT realiza fiscalização em Vitória da Conquista (BA) e apreende ônibus por venda de sessões não autorizadas

Passageiros foram realocados para veículos de outras companhias

ADAMO BAZANI

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) realizou na tarde desta quinta-feira, 16 de novembro de 2023, uma operação de fiscalização na Rodoviária de Vitória da Conquista, na Bahia.

Os agentes analisaram condições de veículos e sessões de vendas de passagens autorizadas. Houve apreensão, entre os veículos, de um ônibus da Viação Itapemirim, que fazia a linha Timbaúba – São Paulo.

De acordo com a empresa, a retenção do coletivo se deu por conta da venda de duas passagens por agências credenciadas com sessões não autorizadas.

Em nota, a Itapemirim informou que orientou novamente os agentes quanto à emissão de passagens. Outras empresas como Real e TCB (Transporte Coletivo Brasil) também tiveram ônibus retidos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes